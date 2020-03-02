Родственники и друзья россиянина с коронавирусом попали в больницу

Как сообщили в оперативном штабе, речь идет об 11 пациентах, трое из которых находятся за пределами Москвы. У них взяли пробы для проведения анализов

Больница в Москве, где находится пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Родственники и друзья гражданина России, у которого был обнаружен коронавирус нового типа 2019-nCoV, контактировавшие с ним, госпитализированы. Об этом РБК сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

«В больнице сейчас находятся шесть родственников (двое из них находятся в Крыму и Московской обрасти) и пять друзей заболевшего (один пока находится за границей)», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что у них симптомы заболевания полностью отсутствуют, но есть легкие симптомы ОРВИ. В сообщении уточнили, что никто из них за прошедшее время не выходил на работу, поскольку все находились в отпуске. «У всех взяты пробы для проведения анализов, включая тех из них, кто успел уехать в другие регионы», — добавили в штабе.

Там также сообщили, что удалось определить пассажиров самолета, летевших в Москву вместе с заболевшим. Из них 13 человек были госпитализированы с легкими симптомами ОРВИ. «Остальные либо находятся на домашнем карантине, либо с ними работают врачи скорой помощи. Данные о всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих субъектов России», — заключили в штабе.