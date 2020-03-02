Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 66,33 (-0,66) Quote, 13:01
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 73,42 (-0,31) Quote, 13:01
Группу сотрудников ДПС задержали на Кубани за взятки Общество, 22:10 Little Big представит Россию на «Евровидении-2020» Общество, 21:51 Новый глава российских легкоатлетов признал обвинения World Athletics Спорт, 21:40 Путин внес поправки про бога, русский народ и союз мужчины и женщины Политика, 21:37 У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру Общество, 21:29 Родственники и друзья россиянина с коронавирусом попали в больницу Общество, 21:28 Конституцию изменят при поддержке более чем 50% проголосовавших россиян Политика, 21:20 СК возбудил дело о коррупции в Воронежском техническом университете Общество, 21:16 Ростуризм попросит авиакомпании вернуть деньги за билеты в Италию и Корею Бизнес, 21:11 IIHF отменила юношеские чемпионаты мира в марте из-за коронавируса Спорт, 21:07 Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера Общество, 20:55 Депутат Рады пожалел о невозможности сбросить на Москву атомную бомбу Общество, 20:42 Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию Экономика, 20:41 США сняли санкции с компаний Эдуарда Худайнатова Бизнес, 20:30
Вирус из Китая ,  
0 

Родственники и друзья россиянина с коронавирусом попали в больницу

Как сообщили в оперативном штабе, речь идет об 11 пациентах, трое из которых находятся за пределами Москвы. У них взяли пробы для проведения анализов
Больница в Москве, где находится пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Родственники и друзья гражданина России, у которого был обнаружен коронавирус нового типа 2019-nCoV, контактировавшие с ним, госпитализированы. Об этом РБК сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

«В больнице сейчас находятся шесть родственников (двое из них находятся в Крыму и Московской обрасти) и пять друзей заболевшего (один пока находится за границей)», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что у них симптомы заболевания полностью отсутствуют, но есть легкие симптомы ОРВИ. В сообщении уточнили, что никто из них за прошедшее время не выходил на работу, поскольку все находились в отпуске. «У всех взяты пробы для проведения анализов, включая тех из них, кто успел уехать в другие регионы», — добавили в штабе.

Собянин сообщил о госпитализации в Москве 24 человек из-за коронавируса
Общество

Там также сообщили, что удалось определить пассажиров самолета, летевших в Москву вместе с заболевшим. Из них 13 человек были госпитализированы с легкими симптомами ОРВИ. «Остальные либо находятся на домашнем карантине, либо с ними работают врачи скорой помощи. Данные о всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих субъектов России», — заключили в штабе.

О том, что коронавирус был обнаружен у россиянина, который вернулся из Италии, стало известно днем 2 марта. По данным оперативного штаба, он заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. В Россию он вернулся 23 февраля и все время находился в частном доме в Московской области. Спустя четыре дня обратился в больницу с симптомами ОРВИ, был госпитализирован и переведен в инфекционную больницу. Проведенные лабораторные обследования показали, что мужчина инфицирован коронавирусом нового типа. В штабе уточнили, что состояние больного удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме.

У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус
Общество

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, после выявления коронавируса у россиянина, который прилетел из Италии, были госпитализированы 24 человека, еще 85 были отправлены на карантин. По его словам, власти установили круг контактов заболевшего, в больницу отправили шестерых родственников и пятерых знакомых пациента. Также госпитализировали 13 пассажиров рейса.

Авторы: Евгения Кузнецова, Михаил Юшков
Теги: коронавирус, гражданин России
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter