Родственники и друзья россиянина с коронавирусом попали в больницу
Родственники и друзья гражданина России, у которого был обнаружен коронавирус нового типа 2019-nCoV, контактировавшие с ним, госпитализированы. Об этом РБК сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.
«В больнице сейчас находятся шесть родственников (двое из них находятся в Крыму и Московской обрасти) и пять друзей заболевшего (один пока находится за границей)», — говорится в сообщении.
В штабе отметили, что у них симптомы заболевания полностью отсутствуют, но есть легкие симптомы ОРВИ. В сообщении уточнили, что никто из них за прошедшее время не выходил на работу, поскольку все находились в отпуске. «У всех взяты пробы для проведения анализов, включая тех из них, кто успел уехать в другие регионы», — добавили в штабе.
Там также сообщили, что удалось определить пассажиров самолета, летевших в Москву вместе с заболевшим. Из них 13 человек были госпитализированы с легкими симптомами ОРВИ. «Остальные либо находятся на домашнем карантине, либо с ними работают врачи скорой помощи. Данные о всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих субъектов России», — заключили в штабе.