Вирус из Китая , 03 мар, 04:15
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Пенс назвал время готовности новых лекарств для заболевших коронавирусом
В США новые лекарства для заразившихся коронавирусом COVID-19 могут быть готовы летом или в начале осени. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс, выступление которого опубликовало издание Politico.
По его словам, вакцина может отправиться на клинические испытания в течение ближайших шести недель, но она будет полностью готова только в конце текущего года.
«Однако терапевтические препараты, помогающие людям бороться с коронавирусом, могут стать доступны этим летом или в начале осени», — сказал Пенс.
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