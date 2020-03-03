Пенс назвал время готовности новых лекарств для заболевших коронавирусом

В США новые лекарства для заразившихся коронавирусом COVID-19 могут быть готовы летом или в начале осени. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс, выступление которого опубликовало издание Politico.

По его словам, вакцина может отправиться на клинические испытания в течение ближайших шести недель, но она будет полностью готова только в конце текущего года.

«Однако терапевтические препараты, помогающие людям бороться с коронавирусом, могут стать доступны этим летом или в начале осени», — сказал Пенс.

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