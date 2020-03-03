Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 80,1 тыс. человек

Новые случаи заражения выявили у 125 граждан. За сутки от заболевания, вызванного вирусом, умер 31 человек. С декабря прошлого года число погибших составило 2943

Фото: Andy Wong / AP

За минувшие сутки на территории материкового Китая зарегистрировали 125 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Таким образом, количество выявленных с декабря прошлого года случаев заражения составило 80 151.

Власти зарегистрировали 31 смертный случай (все — в провинции Хубэй, где началось распространение инфекции), число жертв достигло 2943. Количество тех, кого вылечили и выписали из больниц, выросло до 47 204 из них 2742 за последние сутки).

Под медицинским наблюдением остаются более 40,6 тыс. человек, которые близко контактировали с заболевшими.

На территориях вне материкового Китая зафиксирован 151 подтвержденный случай заболевания: 100 в Гонконге (два человека умерли), 41 на Тайване (один умер) и десять в Макао.