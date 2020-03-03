Трамп допустил введение ограничений на въезд в США из-за коронавируса

США могут ввести дополнительные ограничения на въезд в страну из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил президент Дональд Трамп на встрече с представителями фармацевтических компаний, передает CBS News.

По словам Трампа, в первую очередь ограничения коснутся стран, где наблюдается наиболее резкий рост случаев заражения. Он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

29 февраля власти США объявили, что вводят заперт на въезд иностранцам, которые посещали Иран за последние две недели. Американцам также посоветовали отказаться от поездок в регионы Италии и Южной Кореи, которые оказались наиболее подвержены распространению коронавируса. Помимо этого, Трамп не исключил, что может ввести ограничения на въезд на южной границе с Мексикой.

По последним данным властей, в США от заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, умерли шесть человек. В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что число случаев заражения в стране достигло 91.