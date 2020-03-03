ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах

Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным на 2 марта, за сутки число государств с заболевшими коронавирусом возросло на шесть. С начала распространения вируса за пределами КНР заразились 8774 человека, а умерли — 128.

Всего в мире заболели 88 984 человека, из которых в Китае — 80 174. По данным ВОЗ, в КНР от коронавируса умерли 2915 человек.

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