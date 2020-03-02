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Собянин сообщил о госпитализации в Москве 24 человек из-за коронавируса

В больницы доставили шестерых родственников и пятерых знакомых вернувшегося из Италии россиянина, у которого нашли коронавирус. Также госпитализировали 13 летевших его рейсом пассажиров. У самого пациента легкая форма заболевания
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

После выявления коронавируса у москвича, прилетевшего из Италии, госпитализировали 24 человека, на карантин отправили 85. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

По его словам, был установлен круг контактов заболевшего, в больницу отправили шестерых родственников и пятерых знакомых пациента. Также госпитализировали 13 пассажиров рейса.

Кроме того, сообщил Собянин, всем пассажирам международных рейсов в аэропортах измеряют температуру. Если у человека выявляют повышенную температуру, его приглашают на медосмотр, берут анализы, а потом госпитализируют или оставляют под наблюдением на дому.

У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус
Общество

Также мэр отметил, что в московских аэропортах продолжают работать медицинские посты. Прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи пассажирам выдают постановления об изоляции, им делают анализы и берут у них контактные данные. Прилетевшим из Италии выдают уведомления с рекомендацией соблюдать режим изоляции на дому.

Ранее 2 марта стало известно, что у вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус. Было установлено, что он заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в этой стране, в больницу он сам обратился 27 февраля с жалобами на ОРВИ.

По последним данным китайских властей, в стране выявлено более 80 тыс. случаев заражения коронавирусом, который начал распространяться в декабре в Ухане. Учитывая случаи заражения в других странах, число инфицированных во всем мире составляет более 89 тыс. Число жертв, по последним данным SCMP, составляет 3060.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Сергей Собянин, Москва, коронавирус, заражение
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