Собянин сообщил о госпитализации в Москве 24 человек из-за коронавируса

В больницы доставили шестерых родственников и пятерых знакомых вернувшегося из Италии россиянина, у которого нашли коронавирус. Также госпитализировали 13 летевших его рейсом пассажиров. У самого пациента легкая форма заболевания

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

После выявления коронавируса у москвича, прилетевшего из Италии, госпитализировали 24 человека, на карантин отправили 85. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

По его словам, был установлен круг контактов заболевшего, в больницу отправили шестерых родственников и пятерых знакомых пациента. Также госпитализировали 13 пассажиров рейса.

Кроме того, сообщил Собянин, всем пассажирам международных рейсов в аэропортах измеряют температуру. Если у человека выявляют повышенную температуру, его приглашают на медосмотр, берут анализы, а потом госпитализируют или оставляют под наблюдением на дому.

Также мэр отметил, что в московских аэропортах продолжают работать медицинские посты. Прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи пассажирам выдают постановления об изоляции, им делают анализы и берут у них контактные данные. Прилетевшим из Италии выдают уведомления с рекомендацией соблюдать режим изоляции на дому.