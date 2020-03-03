Число жертв нового коронавируса в США достигло шести человек

Число погибших от нового коронавируса в США возросло до шести человек. Четыре пациента умерли в штате Вашингтон, сообщает Bloomberg со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о двух жертвах заболевания.

По данным агентства, люди были связаны с домом престарелых в Сиэтле, где находится большое число человек с подозрением на коронавирус. Всего в штате Вашингтон зарегистрировали по меньшей мере 18 случаев заболевания, из которых 14 человек находятся в округе Кинг и четыре — в округе Снохомиш.

Местные власти заявили, что они готовятся к распространению вируса и планируют купить отель, для размещения и изолирования пациентов, отмечает Bloomberg.

Reuters со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) пишет, что число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 91 человека.