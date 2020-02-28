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Поправки в Конституцию ,  
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В рабочей группе предложили включить в Конституцию пункт о вере в Бога

Вера в Бога и сохранение единства страны должны найти отражение в Конституции, при этом принцип светского государства остается незыблемым. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

«Россия с учетом многонационального и многоконфессионального, культурного многообразия развивалась как государство, где вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека», — пояснил Клишас, добавив, что «указанные положения обязательно должны найти отражение в Конституции».

Сенатор добавил, что при этом Россия остается светским государством, и с учетом ст. 28 Конституции каждый гражданин вправе свободно исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.

Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию
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По словам Клишаса, россиян беспокоит преемственность и непрерывность истории, духовного и культурного развития страны. А для рабочей группы важно не потерять те идеи, которые высказывали люди. «Планируем сформулировать отдельную статью в третьей главе Конституции», — сказал он.

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева сообщила ТАСС, что в ходе обсуждения этой поправки предложили формулировку, где упоминается, что Россия, «объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». «Мне кажется, такая форма возможна, эта поправка вполне имеет право на существование, она не задевает статью 28 [о свободе вероисповедания] и статью 14 [о том, что Россия — светское государство] Конституции», — сказала она.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге. По его словам, вера в Бога формирует нравственность, а потому должна быть отражена в Основном законе.

Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников ранее называл нецелесообразным упоминание Бога в Конституции. По его словам, Бог есть в душе «независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет».

Теги: Конституция, поправки в Конституцию, Андрей Клишас
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