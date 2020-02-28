В рабочей группе предложили включить в Конституцию пункт о вере в Бога

Вера в Бога и сохранение единства страны должны найти отражение в Конституции, при этом принцип светского государства остается незыблемым. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

«Россия с учетом многонационального и многоконфессионального, культурного многообразия развивалась как государство, где вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека», — пояснил Клишас, добавив, что «указанные положения обязательно должны найти отражение в Конституции».

Сенатор добавил, что при этом Россия остается светским государством, и с учетом ст. 28 Конституции каждый гражданин вправе свободно исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.

По словам Клишаса, россиян беспокоит преемственность и непрерывность истории, духовного и культурного развития страны. А для рабочей группы важно не потерять те идеи, которые высказывали люди. «Планируем сформулировать отдельную статью в третьей главе Конституции», — сказал он.