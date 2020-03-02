В Думу внесли поправки о запрете иностранного гражданства для прокуроров

Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесли поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, которые в том числе предусматривают запрет иностранного гражданства для прокуроров и уполномоченного по правам человека. Это следует из сообщения rомитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, поступившего в РБК.

Поправки внесли члены рабочей группы по подготовке предложений об изменении Основного закона Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Константин Косачев и Андрей Макаров. В ст. 103 и 129 Конституции предлагают указать, что прокурором и уполномоченным по правам человека могут быть «граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства».

Кроме того, новые поправки предусматривают изменения, согласно которым прокуроров военных и других специализированных прокуратор будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации.

О необходимости закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для прокуроров Крашенинников говорил в январе.