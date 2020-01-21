В Госдуме предложили запретить иностранное гражданство для прокуроров

Норму о запрете на иностранное гражданство необходимо распространять и на прокуроров, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его слова с заседания комитета передает «РИА Новости».

Крашенинников отметил, что «вполне возможно» запретить иностранное гражданство надо и для «других лиц», не уточнив, о каких лицах идет речь.

21 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции, которые он предложил ранее в ходе оглашения послания Федеральному собранию. В частности, Путин предложил закрепить в Основном законе запрет для кандидатов на высшие политические должности иметь иностранное гражданство и вид на жительство. Запрет распространяется на премьера, министров, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей.

