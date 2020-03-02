В Кремле прокомментировали задержание журналистов «Sputnik Турция»

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Москва рассчитывает на то, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с ситуацией, подобной той, в которой оказались журналисты агентства «Sputnik Турция». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Мы, конечно, надеемся, что представители средств массовой информации, тем более те, кто работает на российские СМИ, такие как Sputnik, не будут испытывать каких-либо ограничений», — сказал представитель Кремля.

1 марта главный редактор RT и МИА «Россия cегодня», частью которого является Sputnik, Маргарита Симоньян сообщила о нападении на трех сотрудников агентства. По ее словам, журналистов обвинили в предательстве родины, оскорбляли их и выкрикивали националистические лозунги. В тот же день журналисты были отпущены. Перед этим они находились во Дворце правосудия в Анкаре, куда их привели для дачи показаний.

Как впоследствии сообщила Симоньян, турецкая прокуратура «не нашла состава преступления в действиях» сотрудников агентства.

В МИД России сообщили, что в турецких силовых структурах журналисты находились с вечера 29 февраля. Ведомство сочло нападение на сотрудников агентства грубейшим нарушением прав журналистов и призвало турецкие власти вмешаться в ситуацию. Кроме того, нападение на сотрудников осудил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.