ОБСЕ осудила нападение на журналистов «Sputnik Турция»

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил нападение на сотрудников турецкого бюро агентства Sputnik в Анкаре. Об этом он написал на странице ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Twitter.

«Я осуждаю угрозы и попытку нападения на троих журналистов Sputnik в Турции», — говорится в сообщении. Кроме того, Дезир выразил обеспокоенность в связи с информацией о задержании сотрудников агентства. «Я призываю власти обеспечить безопасность иностранных корреспондентов», — заявил он.

Ночью 1 марта о нападении на сотрудников Sputnik в Анкаре сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, неизвестные ворвались домой к трем журналистам, называя их предателями родины и угрожая.

В российском МИД сочли нападение на сотрудников агентства грубейшим нарушением прав журналистов и призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию. По информации ведомства, после нападения с вечера 29 февраля журналисты находятся в силовых структурах Турции. Связаться с ними пока не удалось.