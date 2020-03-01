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Общество ,  
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МИД назвал нападение на журналистов в Турции грубейшим нарушением прав

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Нападение на сотрудников агентства «Sputnik Турция» — грубейшее нарушение прав журналистов. Об этом говорится в комментарии МИД России в связи с инцидентом в Анкаре. Уточняется, что речь идет о нападении на турецких граждан.

В сообщении указывается, что инцидент произошел 29 февраля. «Агрессивно настроенные митингующие» ворвались в квартиры журналистов, угрожая и физической расправой, сообщили в ведомстве. Кроме того, от сотрудников Sputnik требовали «прекратить профессиональную деятельность», говорится в сообщении.

На данный момент выйти на связь с журналистами не удалось. По информации российского ведомства, сотрудники Sputnik с вечера 29 февраля находятся в турецких силовых структурах. «Призываем турецкие власти вмешаться в ситуацию», — указывается в комментарии.

Симоньян сообщила о нападении на журналистов «Sputnik Турция»
Общество

Ночью о нападении на трех сотрудников Sputnik в Анкаре сообщила главный редактор RT и МИА «Россия cегодня», частью которого является Sputnik, Маргарита Симоньян. Неизвестные обвинили журналистов в предательстве родины, оскорбляли их и выкрикивали националистические лозунги, уточнила она. По ее словам, в каждой из групп нападавших было около десяти человек. По данным самого Sputnik, инцидент произошел около 22:30 мск.

Теги: Sputnik, нападение, Турция
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