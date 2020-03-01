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Симоньян сообщила о нападении на журналистов «Sputnik Турция»

Неизвестные ворвались в дома к трем сотрудникам агентства «Sputnik Турция» в Анкаре, обвинив их в предательстве родины, сообщила в Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, нападавшие, в каждой группе которых было около десяти человек, выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы.

«У моих прабабушек сейчас было бы дежавю», — написала Симоньян, намекнув на геноцид армян, который Турция отрицает.

Как нападавшим стали известны домашние адреса «не самых публичных сотрудников», неизвестно, отметила Симоньян.

По данным самого агентства, нападение произошло около 22:30 мск. После него журналисты обратились в полицию.

В Стамбуле возле генконсульства России начался митинг из-за военных
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После того как сирийские войска нанесли авиаудар по турецким силам в провинции иИдлиб, 28 февраля возле генконсульства России в Стамбуле прошла акция протеста. Ее участники скандировали «Мученики не умрут, Родина не будет разделена» и выкрикивали антироссийские лозунги.

Теги: Маргарита Симоньян, нападение на журналистов, Турция
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