Симоньян сообщила о нападении на журналистов «Sputnik Турция»

Неизвестные ворвались в дома к трем сотрудникам агентства «Sputnik Турция» в Анкаре, обвинив их в предательстве родины, сообщила в Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, нападавшие, в каждой группе которых было около десяти человек, выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы.

«У моих прабабушек сейчас было бы дежавю», — написала Симоньян, намекнув на геноцид армян, который Турция отрицает.

Как нападавшим стали известны домашние адреса «не самых публичных сотрудников», неизвестно, отметила Симоньян.

По данным самого агентства, нападение произошло около 22:30 мск. После него журналисты обратились в полицию.