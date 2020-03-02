В Германии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 150

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в Германии достигло 150, говорится в отчете специалистов института Роберта Коха (Robert Koch Institute), ведущего статистику заболеваний в стране.

«В Германии на сегодняшний день подтверждены 150 случаев инфекции вирусом SARS-CoV-2», — сообщается в отчете.

Случаи заражения были выявлены в десяти федеральных землях из 16. Наибольшее число заболевших (86 человек) зарегистрировано в земле Северный Рейн-Вестфалия. Далее располагается земля Бавария (25 человек), затем следует Баден-Вюртемберг (19) и Гессен (10). Отдельные случаи зафиксированы в Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне.

Кроме того, в Берлине был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Как сообщает Berliner MorgenPost, заболевший — житель центрального района Митте. Его поместили в клинику «Шарите», его состояние оценивается как стабильное.

Первый случай заражения коронавирусом в Германии был зафиксирован в конце января текущего года. Носителем вируса оказался мужчина из городского округа Штарнберг.

В конце февраля первый случай заражения коронавирусом выявили в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Заболевание выявили у 47-летнего жителя коммуны Зельфкант.

По данным китайских властей на 2 марта, число зараженных коронавирусом превысило 89 тыс. человек. Скончались от заболевания 3044 человека, в том числе 2912 в материковом Китае.