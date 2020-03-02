Прибытие в Россию космодрома «Морской старт» намечено на 26 марта

Космодром «Морской старт» (Фото: s7space.ru)

Прибытие в Россию грузового судна Xin Guang Hua (порт приписки — Гонконг), которое должно доставить стартовую платформу космодрома «Морской старт» Odyssey, запланировано на 26 марта, следует из данных сервиса Vesselfinder, а также MarineTraffic. Согласно им, сейчас судно находится на якорной стоянке в калифорнийском порту Лонг-Бич, откуда должно отправиться в порт Славянка в Приморском крае.

29 февраля сообщалось, что в Славянку из США отправилось сборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» Sea Launch Commander. Его прибытие в Россию запланировано на 16 марта.

Подготовку к началу транспортировки плавучего космодрома начали в октябре 2019 года, демонтировав с него американское и украинское оборудование. В декабре 2019 года в пресс-службе S7, которой с 2016 года принадлежит платформа, сообщили, что в следующем году ее перебазируют в Приморье.

Проект «Морской старт» был запущен в 1990-х годах. На тот момент в нем приняли участие российская РКК «Энергия», украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш», американская корпорация Boeing и норвежское судостроительное предприятие Kvaerner. Идея проекта заключается в запусках ракет-носителей из экваториальных районов Тихого океана. Расположение точки запуска в низких широтах позволяет сократить затраты на топливо и увеличить доставляемую полезную нагрузку. К 2014 году было совершено 36 запусков (в том числе три аварийных), однако после начала политического кризиса на Украине и прекращения сотрудничества российских и украинских компаний в космической сфере проект заморозили. Причиной стало то, что для запусков использовалась ракета «Зенит» российско-украинской разработки и производства. После того как в 2016 году S7 Space приобрела платформу, компания сообщила, что планирует использовать полностью российскую ракету-носитель.