СМИ узнали о перебазировании проекта «Морской старт» из США в Россию

Пусковую платформу проекта «Морской старт», которой владеет группа компаний S7, подготовили к перевозке из США в Россию. Об этом «РИА Новости» сообщили источники в ракетно-космической промышленности и в правительстве.

«Морской старт» был создан в 1998 году. Он представляет собой плавучий ракетно-космический комплекс, в состав которого входят платформа Odyssey и сборочно-командное судно Sea Launch Commander.

Собеседник агентства в отрасли рассказал, что американское и украинское оборудование уже демонтировали с передвижной стартовой платформы Odyssey. Источник «РИА Новости» в кабмине подтвердил эту информацию и добавил, что речь идет об информационно-связном оборудовании американской компании Boeing и пусковом оборудовании от украинского предприятия «Южмаш» для ракеты «Зенит». Их отправили на склады в порту города Лонг-Бич, штат Калифорния.

Собеседники агентства отметили, что платформа уже готова к транспортировке на Дальний Восток, но для этого нужно получить разрешение от Госдепа США. Один из источников отметил, что в настоящее время ведутся переговоры.

РБК направил запрос в пресс-службу S7