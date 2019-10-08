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СМИ узнали о перебазировании проекта «Морской старт» из США в Россию

Пусковую платформу проекта «Морской старт», которой владеет группа компаний S7, подготовили к перевозке из США в Россию. Об этом «РИА Новости» сообщили источники в ракетно-космической промышленности и в правительстве.

«Морской старт» был создан в 1998 году. Он представляет собой плавучий ракетно-космический комплекс, в состав которого входят платформа Odyssey и сборочно-командное судно Sea Launch Commander.

Собеседник агентства в отрасли рассказал, что американское и украинское оборудование уже демонтировали с передвижной стартовой платформы Odyssey. Источник «РИА Новости» в кабмине подтвердил эту информацию и добавил, что речь идет об информационно-связном оборудовании американской компании Boeing и пусковом оборудовании от украинского предприятия «Южмаш» для ракеты «Зенит». Их отправили на склады в порту города Лонг-Бич, штат Калифорния.

Собеседники агентства отметили, что платформа уже готова к транспортировке на Дальний Восток, но для этого нужно получить разрешение от Госдепа США. Один из источников отметил, что в настоящее время ведутся переговоры.

РБК направил запрос в пресс-службу S7

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Порт базирования «Морского старта» — Лонг-Бич. В его строительстве участвовали Boeing, российская ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (в настоящее время — Aker Solutions), а также украинские конструкторское бюро «Южное» и предприятие «Южмаш».

С платформы «Морского старта» уже совершили более 30-ти запусков космических аппаратов. Однако в 2014 году их приостановили из-за того, что проект оказался убыточным. В 2016 году компания S7 купила плавучий космодром у РКК «Энергия» за $160 млн.

Теги: «Морской старт», S7, транспортировка
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