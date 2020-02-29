Сборочно-командное судно космодрома «Морской старт» отправилось в Россию

Идея проекта заключается в запуске ракет-носителей из экваториальных районов Тихого океана, так как расположение стартовой точки в низких широтах позволяет сократить затраты на топливо и увеличить полезную нагрузку. К 2014 году с платформы было совершено более 30 запусков, однако после начала политического кризиса на Украине и прекращения сотрудничества российских и украинских компаний в космической сфере проект заморозили из-за того, что для запусков использовалась ракета «Зенит» российско-украинской разработки и производства.

В 2016 году владельцем морской платформы стала S7 Group. В компании сообщили, что планируют использовать для запусков полностью российскую ракету-носитель. В феврале 2019 года S7 Space анонсировала планы произвести до 70 коммерческих пусков в ближайшие 15 лет.

Подготовку к транспортировке плавучего космодрома начали в октябре 2019 года, когда с него демонтировали американское и украинское оборудование. В декабре 2019 года в S7 сообщили, что в следующем году «Морской старт» перебазируют в порт в поселке Славянск на Дальнем Востоке.