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Бизнес ,  
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Сборочно-командное судно космодрома «Морской старт» отправилось в Россию

Фото: s7space.ru

Сборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» покинуло США и направляется в Россию, сообщает портал Vesselfinder, отслеживающий передвижения судов.

По данным портала, судно Sea Launch Commander вышло из американского порта Лонг-Бич вечером 28 февраля. Его прибытие в порт Славянка в Приморском крае ожидается 16 марта.

В февраля в Лонг-Бич пришло грузовое судно Xin Guang Hua, на которое там загрузили стартовую платформу Odyssey проекта «Морской старт». По информации Vesselfinder, пока Xin Guang Hua пока остается в Лонг-Биче.

Проект морской платформы для запуска космических аппаратов Sea Launch («Морской старт») возник в 1990-х годах. На тот момент в нем приняли участие российская РКК «Энергия», украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш», американская корпорация Boeing и норвежское судостроительное предприятие Kvaerner.

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Идея проекта заключается в запуске ракет-носителей из экваториальных районов Тихого океана, так как расположение стартовой точки в низких широтах позволяет сократить затраты на топливо и увеличить полезную нагрузку. К 2014 году с платформы было совершено более 30 запусков, однако после начала политического кризиса на Украине и прекращения сотрудничества российских и украинских компаний в космической сфере проект заморозили из-за того, что для запусков использовалась ракета «Зенит» российско-украинской разработки и производства.

В 2016 году владельцем морской платформы стала S7 Group. В компании сообщили, что планируют использовать для запусков полностью российскую ракету-носитель. В феврале 2019 года S7 Space анонсировала планы произвести до 70 коммерческих пусков в ближайшие 15 лет.

Подготовку к транспортировке плавучего космодрома начали в октябре 2019 года, когда с него демонтировали американское и украинское оборудование. В декабре 2019 года в S7 сообщили, что в следующем году «Морской старт» перебазируют в порт в поселке Славянск на Дальнем Востоке.

Теги: «Морской старт», США, плавучий космодром
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