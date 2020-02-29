Сборочно-командное судно космодрома «Морской старт» отправилось в Россию
Сборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» покинуло США и направляется в Россию, сообщает портал Vesselfinder, отслеживающий передвижения судов.
По данным портала, судно Sea Launch Commander вышло из американского порта Лонг-Бич вечером 28 февраля. Его прибытие в порт Славянка в Приморском крае ожидается 16 марта.
В февраля в Лонг-Бич пришло грузовое судно Xin Guang Hua, на которое там загрузили стартовую платформу Odyssey проекта «Морской старт». По информации Vesselfinder, пока Xin Guang Hua пока остается в Лонг-Биче.
Проект морской платформы для запуска космических аппаратов Sea Launch («Морской старт») возник в 1990-х годах. На тот момент в нем приняли участие российская РКК «Энергия», украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш», американская корпорация Boeing и норвежское судостроительное предприятие Kvaerner.