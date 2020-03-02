Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами

Глава государства напомнил, что Россия находится лишь на седьмом месте по размеру оборонного бюджета после США, Китая, Великобритании

Россия не собирается воевать ни с одной из стран и создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Мы [Россия] не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать», — заявил он.

Путин добавил, что Россия занимает седьмое место в мире по военному бюджету. Так, Дональд Трамп рассказал российскому лидеру, что у США на 2020 год «сумасшедший бюджет» — $738 млрд, что в 16 раз превышает показатели России.

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