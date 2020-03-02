В США второй человек умер от коронавируса

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Второй случай смерти в результате заражения коронавирусом COVID-2019 зарегистрировали на территории США. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на данные Минздрава.

Заболевание выявили у 70-летнего мужчины. Он скончался в минувшую субботу, 29 февраля, в медучреждении EvergreenHealth в Киркланде, штат Вашингтон.

Этот случай стал вторым в стране. Накануне в этом же медучреждении от коронавируса умерла 50-летняя женщина. Как впоследствии сообщил президент США Дональд Трамп, ее отнесли к числу «пациентов с факторами высокого риска». Также коронавирусом заразились четыре человека, они находятся в тяжелом состоянии.

Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории США достигло более 60 человек. Администрация президента США Дональда Трампа направила в конгресс запрос на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса. Американский лидер заверил, что процесс создания вакцины от коронавируса движется «быстро» и «очень хорошо». При этом, как отметил директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, вакцина будет готова к применению через год-полтора.

По последним данным китайских медиков, число погибших от осложнений, вызванных коронавирусом в КНР, достигло 2912 человек. За сутки в стране умерли 42 человека. Все пациенты скончались в провинции Хубэй, являющейся очагом распространения нового заболевания. Во всем мире от коронавируса умерли 3044 человека.