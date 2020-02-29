США заблокировали крупнейшую базу за рубежом из-за угрозы коронавируса
Американские военные запретили военнослужащим отлучаться из своих гарнизонов в Южной Корее, в том числе и в лагере Кэмп Хэмфриз – крупнейшей базе Пентагона за пределами США. Причиной стала вспышка коронавируса в этой стране.
Как сообщает Financial Times, решение о блокировки базы было принято генералом Робертом Абрамсом, который командует 28 тыс. военнослужащими США на юге Корейского полуострова. Как указывают опрошенные изданием эксперты, приказ Абрамса может быть объяснен опасениями, что в случае массового заболевания американских солдат этим может воспользоваться КНДР.
В соответствии с новыми правилами на территорию базы запрещен доступ гражданским, чье присутствие не является необходимым.
В Южной Корее заболели более 2000 человек, а по числу ежедневно выявляемых новых случаев инфицирования эта страна обошла Китай. Случай заражения был зафиксирован и среди американских военнослужащих. У одного из солдат был выявлен коронавирус, после чего он был помещен в армейский госпиталь.
Пострадавшими стали и южнокорейские солдаты. По меньшей мере 25 из них признаны заболевшими, еще около 10 тысяч направлены в карантин. При этом FT указывает, что в Южной Корее врачи в первую очередь обследуют именно военных, а не гражданских, учитывая непростую ситуацию на полуострове.
Из-за вспышки коронавируса США уже отменили военные учения с армией Южной Кореи.
Бывший командующий силами спецназа Южной Кореи Инбум Чун в комментарии FT отметил, что карантин и сокращение тренировочных занятий не должно повлиять на ситуацию на полуострове. По его мнению, в КНДР также озабочены сейчас тем, чтобы не допустить коронавирус на свою территорию, а потому вряд ли пойдут на обострение.