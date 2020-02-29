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США заблокировали крупнейшую базу за рубежом из-за угрозы коронавируса

Из-за новой болезни американцам пришлось отменить совместные учения с Южной Кореей. Эксперты считают, что обострения со стороны КНДР в этой ситуации ждать не стоит
Фото: Susan Walsh / AP

Американские военные запретили военнослужащим отлучаться из своих гарнизонов в Южной Корее, в том числе и в лагере Кэмп Хэмфриз – крупнейшей базе Пентагона за пределами США. Причиной стала вспышка коронавируса в этой стране.

Как сообщает Financial Times, решение о блокировки базы было принято генералом Робертом Абрамсом, который командует 28 тыс. военнослужащими США на юге Корейского полуострова. Как указывают опрошенные изданием эксперты, приказ Абрамса может быть объяснен опасениями, что в случае массового заболевания американских солдат этим может воспользоваться КНДР.

В соответствии с новыми правилами на территорию базы запрещен доступ гражданским, чье присутствие не является необходимым.

В Южной Корее заболели более 2000 человек, а по числу ежедневно выявляемых новых случаев инфицирования эта страна обошла Китай. Случай заражения был зафиксирован и среди американских военнослужащих. У одного из солдат был выявлен коронавирус, после чего он был помещен в армейский госпиталь.

Пострадавшими стали и южнокорейские солдаты. По меньшей мере 25 из них признаны заболевшими, еще около 10 тысяч направлены в карантин. При этом FT указывает, что в Южной Корее врачи в первую очередь обследуют именно военных, а не гражданских, учитывая непростую ситуацию на полуострове.

Из-за вспышки коронавируса США уже отменили военные учения с армией Южной Кореи.

Бывший командующий силами спецназа Южной Кореи Инбум Чун в комментарии FT отметил, что карантин и сокращение тренировочных занятий не должно повлиять на ситуацию на полуострове. По его мнению, в КНДР также озабочены сейчас тем, чтобы не допустить коронавирус на свою территорию, а потому вряд ли пойдут на обострение.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, Южная Корея
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