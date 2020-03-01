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Путин отменил штрафы за показ свастики без оправдания нацизма

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который отменяет штрафы за использование нацистской и экстремистской символики и атрибутики, если она не является пропагандой. Документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносятся в ст. 20.3 КоАП, которая запрещает пропаганду и публичное демонстрирование подобной символики. Новый закон предусматривает, что эта ответственность не наступает в случаях, когда атрибутика формирует негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и нет пропаганды и оправдания.

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Статья 20.3 КоАП предусматривает штрафы для физических лиц в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб., а также административный арест на срок до 15 суток за пропаганду и публичное демонстрирование подобной символики. Для должностных лиц сумма штрафа составляет до 4 тыс. руб., а для юридических — до 50 тыс. руб.

Госдума приняла закон, позволяющий использовать нацистскую символику в просветительских целях, в середине ноября 2019 года. В нижней палате парламента отмечали, что символика может использоваться в произведениях искусства, литературы, науки и сообщениях СМИ.

Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2018 года. Его авторами выступили председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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Документ должен был уточнить нормы законов «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности». В начале декабря 2019 года Путин подписал отдельный закон о нацистской символике, уточняющий эти документы и разрешающий использовать, если нет признаков пропаганды этой идеологии.

В середине февраля Госдума приняла закон об отмене штрафов за показ нацистской символики без пропаганды и оправдания идеологии нацизма.

Теги: Владимир Путин, федеральный закон, нацистская символика
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