Путин отменил штрафы за показ свастики без оправдания нацизма

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который отменяет штрафы за использование нацистской и экстремистской символики и атрибутики, если она не является пропагандой. Документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносятся в ст. 20.3 КоАП, которая запрещает пропаганду и публичное демонстрирование подобной символики. Новый закон предусматривает, что эта ответственность не наступает в случаях, когда атрибутика формирует негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и нет пропаганды и оправдания.

Статья 20.3 КоАП предусматривает штрафы для физических лиц в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб., а также административный арест на срок до 15 суток за пропаганду и публичное демонстрирование подобной символики. Для должностных лиц сумма штрафа составляет до 4 тыс. руб., а для юридических — до 50 тыс. руб.

Госдума приняла закон, позволяющий использовать нацистскую символику в просветительских целях, в середине ноября 2019 года. В нижней палате парламента отмечали, что символика может использоваться в произведениях искусства, литературы, науки и сообщениях СМИ.