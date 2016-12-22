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В Госдуме предложили разрешить изображение нацистской символики
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В Госдуме предложили разрешить изображение нацистской символики
Общество, 18:59
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В Госдуме предложили разрешить изображение нацистской символики

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий не считать экстремизмом использование нацистской или экстремистской символики в контексте осуждения экстремизма или нацизма, а также при отсутствии признаков пропаганды. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Законопроект предполагает разрешить демонстрировать нацистскую символику или атрибутику в произведениях искусства, литературы, СМИ, в учебных и просветительских целях «при условии осуждения нацизма», формирования негативного отношения этой идеологии, а также отсутствия признаков ее пропаганды или оправдания.

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Документ должен уточнить нормы закона 1995 года «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и закон 2002 года «О противодействии экстремистской деятельности». Указывается, что в последнее время органы исполнительной и судебной власти «испытывают трудности» при применении данных норм. В частности, на основании ст. 6 закона «Об увековечении Победы» под запретом может оказаться показ всех документальных фильмов, книги, учебные пособия, где изображена нацистская атрибутика, указали авторы законопроекта. Также под запрет могут попасть фильм «Обыкновенный фашизм», сериал «Семнадцать мгновений весны» и другие.

Авторами инициативы являются председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, а также глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В феврале Архангельский областной суд оправдал местного жителя Михаила Листова, опубликовавшего в социальной сети «ВКонтакте» фотографии из учебника истории с Парада Победы 1945 года. Судья согласился с тем, что фотография, на которой изображены советские солдаты с опущенными немецкими знаменами, представляет собой историческую память, а не пропаганду нацизма. В январе суд признал Листова виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и оштрафовал на 1 тыс. руб.

Теги: история , нацизм , Великая Отечественная война
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