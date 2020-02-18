Госдума приняла закон об отмене штрафов за показ свастики без пропаганды

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Закон, который отменяет административную ответственность за демонстрацию нацистской символики в том случае, если при этом не оправдывается идеология нацизма, принят Госдумой в третьем, финальном, чтении. Это следует из информации о стадиях рассмотрения документа на сайте законодательной базы парламента.

Законопроект предлагает дополнить ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Согласно законопроекту норму предлагают не распространять на те случаи, когда при показе такой символики «формируется негативное отношение к идеологии нацизма» и нет признаков пропаганды.

Ранее, в ноябре прошлого года, Госдума приняла закон, который разрешил показ нацистской символики, если он не сопровождается пропагандой. Согласно закону законная демонстрация стала возможной в произведениях искусства, литературы, науки и сообщениях СМИ. Документ уточнил нормы принятых в 1995 году законов «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».