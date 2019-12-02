Путин подписал закон о нацистской символике

Президент Владимир Путин подписал внесение изменений в закон, которые разрешают использовать нацистскую и экстремистскую символику в контексте осуждения экстремизма и нацизма. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Предыдущая версия закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» устанавливала запрет на использование на территории России в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Авторами документа выступили председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, а также глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В январе 2018 года Исакогорский районный суд оштрафовал на 1000 рублей жителя Архангельска за то, что он опубликовал в День Победы в социальной сети фотографию поверженных фашистских штандартов с Парада Победы 1945 года на Красной площади. Позднне областной суд оправдал подсудимого.