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Госдума разрешила показывать свастику в просветительских целях

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при условии, что она не является пропагандой и не оправдывает преступления фашистов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Отмечается, что атрибутика может демонстрироваться в произведениях искусства, литературы, науки и сообщениях СМИ. Согласно поправкам, внесенным во втором чтении, показ символики не должен являться пропагандой или оправдывать преступления фашистской Германии.

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Законопроект внесли в Госдуму в конце декабря 2018 года. Авторами законопроекта выступили зампредседателя нижней палаты Петр Толстой, председатели комитетов по культуре и безопасности и противодействию коррупции Елена Ямпольская и Василий Пискарев.

Документ уточняет нормы законов 1995 года «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

 

Теги: Госдума, нацизм, фашизм, нацистская символика
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