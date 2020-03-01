СМИ узнали о решении Кипра лишить трех иностранцев «золотых паспортов»

Власти Кипра решили аннулировать гражданство своей страны у трех иностранных инвесторов. Об этом сообщает крупнейшая кипрская газета Phileleftheros.

По данным издания, кандидатов на лишение «золотых паспортов» совету министров Кипра предоставил глава МВД Никос Нурис. Решение было принято после тщательных проверок. Издание не называет их имена.

В результате число инвесторов, которые потеряли кипрское гражданство, возрастет до 29 человек, пишет Phileleftheros. Однако соответствующие процедуры пока не начались.

В начале ноября 2019 года стало известно, что власти Кипра начали процесс лишения гражданства 26 человек, которые получили паспорта страны по программе «гражданство в обмен на инвестиции». По данным СМИ, в списке оказались девять россиян. Издание Politis писало, что среди них — российский бизнесмен Олег Дерипаска. Представитель бизнесмена опровергал тогда эту информацию.