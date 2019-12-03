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Еврокомиссия потребовала от Кипра прояснить отзыв 26 «золотых» паспортов
В прошлом месяце власти Кипра решили отозвать гражданство у 26 человек, которые получили так называемые золотые паспорта в обмен на инвестиции. Еврокомиссия требует прояснить, как будут бороться с нарушениями, пишет Reuters
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) направила властям Кипра письмо, в котором попросила объяснить решение аннулировать гражданство 26 человек, получивших «золотые» паспорта за инвестиции, пишет Reuters со ссылкой на документ.

В письме глава департамента ЕК по вопросам юстиции Тиина Астола спрашивает, будет ли Кипр расследовать возможные преступления, связанные с этими паспортами. Кроме того, она интересуется, как власти намерены бороться с тем, чтобы подобное не произошло в будущем. Астола попросила предоставить ответ к 6 января 2020 года.

Аналогичное письмо Еврокомиссия направила властям Мальты: в прошлом месяце Reuters писал, что инспекция ЕЦБ выявила недостатки в том, как крупнейший мальтийский банк Bank of Valletta проверяет своих заграничных клиентов, которые подали заявки на «золотые» паспорта. По данным ЕЦБ, банк регистрировал клиентов, которые только подали заявку на паспорт, как граждан Мальты. ЕК просит власти рассказать, были ли приняты какие-то меры после инспекции ЕЦБ.

О том, что власти Кипра лишат гражданства 26 человек, стало известно в начале ноября. Сообщалось, что среди них девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один иранец и один малайзиец.

Власти страны решили проверить всех, кто получил «золотые» паспорта до 2018 года, и пообещали лишить их гражданства, если будут выявлены нарушения.

Экономика
Новые киприоты: как «золотые паспорта» угрожают безопасности ЕС

Программа «золотых» паспортов позволяет получить гражданство Кипра в обмен на инвестиции в размере более €2 млн в недвижимость или иные активы. Власти ЕС неоднократно критиковали эту программу, заявляя, что она позволяет получить паспорта без жесткой проверки. В январе 2019 года Еврокомиссия выпустила предупреждение об опасности таких документов, и впоследствии Кипр ужесточил условия программы: проверку на благонадежность сделали более тщательной, а также ввели дополнительный взнос в размере €150 тыс.

Издание Politis писало, что среди россиян, которые лишились паспорта, оказался Роман Абрамович. Его представитель назвал эту информацию не соответствующей действительности, отметив, что бизнесмен не получал никаких официальных уведомлений от властей Кипра.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Кипр, гражданство
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