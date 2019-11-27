Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

Представитель бизнесмена опровергает то, что его могли лишить кипрского паспорта, который Олег Дерипаска получил в 2017 году в обмен на инвестиции в экономику Кипра

Олег Дерипаска (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.

«Информация о лишении Олега Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности. Он не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства», — заявил представитель бизнесмена РБК.

Он отметил, что на Кипр оказывают значительное давление власти США. «Тот факт, что Кипр очевидно подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу, возмутителен и должен вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества», — сказал он.

О том, что бизнесмен есть в списке россиян, которых власти страны лишили гражданства, 27 ноября сообщила газета Politis. По данным издания, гражданство страны также потеряли Владимир Столяренко и Александр Бондаренко — бывшие руководители российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка, которые в России обвиняются в мошенничестве и объявлены в международный розыск. Всего кипрского паспорта лишились десять человек, к которым, как писало издание, у властей страны «есть вопросы».