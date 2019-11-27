Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 63,97 (-0,05) Quote, 14:22
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 70,44 (-0,08) Quote, 14:22
Мэрия заявила о приоритете проезда по МКАД для жителей Москвы и области Общество, 16:17 Россия предложила США два варианта по продлению СНВ-3 Политика, 16:05 РФС наказал «Спартак» за кричалки болельщиков о Дзюбе Спорт, 16:03 Что будет способствовать улучшению бизнес-климата Партнерский материал, 15:58 Бизнес-джет вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси Общество, 15:55 Росстандарт назвал регионы с некачественным топливом Общество, 15:50 Черная «черная пятница»: какие болевые точки вскрывают пиковые нагрузки Pro, 15:48 Минспорта рекомендовало отстранить причастных к допинговому делу Лысенко Спорт, 15:44 Сергей Иванов связал запуск М-11 с победой над одной из бед России Общество, 15:35 Владимир Путин открыл трассу Москва — Санкт-Петербург. Фоторепортаж Общество, 15:32  Путин предложил наградить строителей трассы между Москвой и Петербургом Общество, 15:29 Как проверяют качество воздуха и воды в Москве Партнерский материал, 15:28 «Башня Федерация» подтвердила наличие среди покупателей жилья сирийцев Общество, 15:24 Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии Политика, 15:18
Политика ,  
0 
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Представитель бизнесмена опровергает то, что его могли лишить кипрского паспорта, который Олег Дерипаска получил в 2017 году в обмен на инвестиции в экономику Кипра
Олег Дерипаска (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.

«Информация о лишении Олега Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности. Он не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства», — заявил представитель бизнесмена РБК.

Он отметил, что на Кипр оказывают значительное давление власти США. «Тот факт, что Кипр очевидно подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу, возмутителен и должен вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества», — сказал он.

О том, что бизнесмен есть в списке россиян, которых власти страны лишили гражданства, 27 ноября сообщила газета Politis. По данным издания, гражданство страны также потеряли Владимир Столяренко и Александр Бондаренко — бывшие руководители российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка, которые в России обвиняются в мошенничестве и объявлены в международный розыск. Всего кипрского паспорта лишились десять человек, к которым, как писало издание, у властей страны «есть вопросы».

Политика
СМИ сообщили о лишении кипрского гражданства «Олега Дерибаски»

О том, что у Олега Дерипаски есть кипрский паспорт, стало известно в марте 2018 года. Как следовало из расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и британской газеты The Guardian, гражданство этой страны он получил в 2017 году по программе «золотого паспорта». Эта программа позволяет приобрести гражданство Кипра в обмен на инвестиции более €2 млн в недвижимость на острове или иные активы.

Представитель Дерипаски тогда подтвердил, что у бизнесмена есть второе гражданство. Он пояснил, что это необходимо из-за «постоянных передвижений по миру». «Наличие кипрского паспорта также никак не отражается на его налогах, так как это определяется не паспортом, а местом постоянного жительства и деятельности», — заверил представитель Дерипаски.

Программа «золотых паспортов» критиковалась властями ЕС, поскольку позволяла получить паспорт Евросоюза без жесткой проверки даже людям, обвиняемым в противозаконной деятельности. В январе 2019 года Еврокомиссия выпустила предупреждение об опасности «золотых паспортов», после чего власти Кипра усилили меры при проверке потенциальных граждан на благонадежность и ввели дополнительный взнос (€150 тыс.). В ноябре президент страны Никос Анастасиадис объявил, что по итогам проверки были выявлены несколько «вопиющих случаев» с выдачей гражданства. Этих обладателей паспортов он пообещал их лишить.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Георгий Тадтаев
Теги: Олег Дерипаска, Кипр
Материалы по теме
Кремль отказался комментировать ситуацию с кипрским паспортом Дерипаски
Политика
СМИ сообщили о лишении кипрского гражданства «Олега Дерибаски»
Политика
СМИ сообщили о планах Кипра забрать гражданство у Дмитрия Ананьева
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter