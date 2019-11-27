СМИ сообщили о лишении кипрского гражданства «Олега Дерибаски»

Среди россиян, которых лишили кипрского паспорта, названы некий Олег Дерибаска, его сын и дочь

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Власти Кипра назвали имена россиян, которые лишены гражданства страны, полученного благодаря инвестициям в национальную экономику, сообщает газета Politis.

Утверждается, что паспортов лишены: «Олег Дерибаска, его сын и дочь, Владимир Столяренко, его жена и дочь, а также Александр Бондаренко, его жена и двое сыновей». (Написание имен приведено в соответствии с источником. — РБК.) РБК обратился за разъяснением в греческую газету Politis.

РБК направил запрос представителю Олега Дерипаски, у которого, как стало известно в марте 2018 года, был кипрский паспорт.

Forbes указывает, что Владимир Столяренко и Александр Бондаренко — бывшие руководители российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка. Оба в России обвиняются в мошенничестве и объявлены в международный розыск. 22 ноября стало известно, что Столяренко и Бондаренко направили жалобу в Генпрокуратуру, в которой оспорили действия следствия.