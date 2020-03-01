В Ирландии и Люксембурге выявили первых зараженных коронавирусом

В Ирландии зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом, сообщил местный портал TheJournal со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, заболевший мужчина приехал из Италии, где произошла крупнейшая в Европе вспышка коронавируса. Сейчас он находится в больнице.

Помимо этого, первый случай заражения COVID-2019 выявили и в Люксембурге, сообщила министр здравоохранения страны Полетт Ленерт, передает RTL. По ее словам, коронавирус обнаружили у мужчины, также вернувшегося из Италии. Сейчас власти ждут результатов повторного исследования.

Новый коронавирус начал быстрее распространяться в Европе после его вспышки в Италии. В ней подтверждены 1128 случаев заражения, 29 человек уже скончались, сообщает газета Corriere della Sera.