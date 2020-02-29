В Монако зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай коронавируса подтвердили в Монако. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Согласно сообщению, тест на коронавирус оказался положительным у пациента, которого ранее доставили в больничный центр принцессы Грейс. Его изолировали, а затем доставили в отделение инфекционных болезней в больничном центре Ниццы, уточнили в правительстве. Там отметили, что состояние зараженного «не вызывает беспокойства».

Согласно последним данным, коронавирусом в мире заразились более 82 тыс. человек, сообщает ВОЗ. По информации организации, свыше 78 тыс. заразившихся находятся на территории Китая.

В Европе наибольшее количество инфицированных коронавирусом выявили в Италии. По последним данным, в стране подтвердили 821 случай заболевания. Кроме того, за последние сутки 19 новых случаев коронавируса выявили во Франции. Сейчас число зараженных в стране достигает 58 человек.