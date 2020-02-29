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Пристайко заявил о готовности посоревноваться с Путиным в дзюдо

Вадим Пристайко (Фото: Michaela Rihova / CTK / Global Look Press)

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что мог бы поиграть с президентом России Владимиром Путиным в гольф и посоревноваться в дзюдо, однако перед этим необходимо урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Украина 24».

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп предлагал пригласить Путина на саммит стран «Большой восьмерки» (G8) «на свои курорты». Пристайко отметил, что на эту встречу приехал бы украинский лидер Владимир Зеленский и там в присутствии глав государств можно было бы подписать документ об окончании войны в Донбассе.

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«Можно было бы после этого и в гольф сыграть, я бы с удовольствием сыграл в гольф тоже», — сказал министр. Пристайко отметил, что было бы также хорошо устроить спарринги по дзюдо.

В конце октября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти отказались от идеи провести саммит «Большой семерки» (G7) в 2020 году на гольф-курорте главы государства Trump National Doral Miami. Трамп допускал, что пригласил бы своего российского коллегу на встречу. Президент США также предлагал вернуть Россию в G8, но американский конгресс выступил против.

Теги: МИД Украины, Владимир Путин, Донбасс
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