В конгресс США внесли проект резолюции против возрождения G8 с Россией

В конгресс США внесли проект резолюции против возрождения G8 с Россией

Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в палату представителей США проект резолюции против возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России. Документ опубликован на сайте конгресса.

«Палата представителей США призывает всех лидеров «Большой семерки» выступить против возвращения России», — говорится в тексте законопроекта.

По мнению автора декларации, Москва сможет участвовать в саммите только при выполнении определенных условий. В частности она должна «уважать территориальную целостность соседних государств и придерживаться стандартов демократического общества».

В заявлении указано, что палата представителей «осуждает агрессивные действия России на Украине, включая «незаконную оккупацию Крыма и продолжающуюся дестабилизацию востока Украины», и продолжит и дальше поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сейчас документ находится на рассмотрении комитета по иностранным делам палаты представителей, если он будет одобрен, его вынесут на голосование.