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Трамп отказался от идеи проводить саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами
Трамп обвинил СМИ и представителей Демократической партии в «иррациональной враждебности», из-за которой его администрация вынуждена отказаться от идеи проводить G7 в его гольф-клубе

Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что власти США отказались от идеи проведения саммита G7 на его гольф-курорте Trump National Doral Miami.

«Мы больше не будет рассматривать Trump National Doral как место для проведения G7 в 2020 году. Мы начнем искать другое место незамедлительно», — написал он, отметив, что власти изучат возможность проведения саммита в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид.

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По его словам, он считал, что использование его комплекса для размещения лидеров стран G7 «будет чем-то очень хорошим для страны», поскольку он большой, расположен рядом с аэропортом Майами, имеет большое количество комнат для деловых встреч, а также имеет другие преимущества.

«Я объявил, что готов сделать это без прибыли или, если это допустимо по закону, бесплатно для США», — написал глава государства. По словам Трампа, «как всегда враждебные медиа и их партнеры-демократы сошли с ума».

Материал дополняется

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дональд Трамп, гольф-клуб, G7, саммит
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