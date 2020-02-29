Небензя заявил о праве сирийской армии «подавлять террористов» в Идлибе

У сирийской правительственной армии есть полное право отвечать на атаки террористов на территории своей страны. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его слова с заседания Совета Безопасности по ситуации в сирийской провинции Идлиб передает ТАСС.

«В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет право отвечать и подавлять террористов», — сказал Небензя. По его словам, это право следует из прописанных в резолюции Совбеза ООН требований о борьбе с терроризмом.

Ранее, 28 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность компромиссов России с террористами на Ближнем Востоке. При этом, по словам министра, в каждом региональном конфликте, включая Сирию и Ливию, Москва поддерживает формирование инклюзивного диалога с участием всех политических сил.