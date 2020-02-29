Минздрав обновил рекомендации по выявлению коронавируса

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Эксперты Министерства здравоохранения России скорректировали рекомендации для врачей по выявлению нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Обновленная информация будет направлена во все медучреждения», — говорится в сообщении.

В министерстве посоветовали россиянам обращаться в поликлиники по месту жительства, если возникли симптомы простуды или острой респираторной инфекции, например повышенная температура, боль в горле, кашель, недомогание и головная боль.

Пациент должен уведомить медработников, если в последние две недели он посещал страны, в которых выявили случаи заражения коронавирусом. Затем врач должен провести осмотр пациента и решить, целесообразно ли направлять его на лабораторные исследования на наличие коронавирусной инфекции.