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Минздрав обновил рекомендации по выявлению коронавируса

Фото: Евгений Епанчинцев / «РИА Новости»

Эксперты Министерства здравоохранения России скорректировали рекомендации для врачей по выявлению нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Обновленная информация будет направлена во все медучреждения», — говорится в сообщении.

В министерстве посоветовали россиянам обращаться в поликлиники по месту жительства, если возникли симптомы простуды или острой респираторной инфекции, например повышенная температура, боль в горле, кашель, недомогание и головная боль.

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Пациент должен уведомить медработников, если в последние две недели он посещал страны, в которых выявили случаи заражения коронавирусом. Затем врач должен провести осмотр пациента и решить, целесообразно ли направлять его на лабораторные исследования на наличие коронавирусной инфекции.

В Минздраве посоветовали почаще мыть руки с мылом, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды, не прикасаться немытыми руками к лицу и отказаться от поездок в Китай, Южную Корею, Иран и Италию, так как в этих странах сложилась неблагоприятная ситуация с коронавирусом.

Первые рекомендации Минздрав выпустил 30 января. По последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 85 тыс. человек. Больше всего случаев заражения в Китае — более 79 тыс. За пределами материкового Китая случаи заболевания выявили в 52 странах. От коронавируса умерли 2923 человека.

Теги: Минздрав России, коронавирус
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