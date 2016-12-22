S7 представила график запусков с проекта «Морской старт»

За три года компания S7 планирует произвести 12 запусков с помощью проекта «Морской старт». Это следует из опубликованного сообщения S7 Space.

Первый запуск намечен на декабрь 2019 года. Три запуска должны состояться в 2020 году, по четыре запуска — в 2021 и 2022. Всего на протяжении 15 лет S7 Space намерена произвести до 70 коммерческих запусков.

S7 Group стала владельцем морской платформы для запуска космических аппаратов Sea Launch («Морской старт») в 2016 году. Проект был создан в 1990-х годах для коммерческих запусков с морской платформы. В нем приняли участие российская РКК «Энергия», украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш», американская корпорация Boeing и норвежское судостроительное предприятие Kvaerner. Идея проекта заключалась в запусках носителей из экваториальных районов Тихого океана, что позволило бы сократить их стоимость и увеличить доставляемую полезную нагрузку. В качестве ракеты-носителя использовалась ракета «Зенит» российско-украинской разработки. До 2014 года было совершено более 30 запусков, однако в том же году из-за политического кризиса на Украине и разрыва сотрудничества с украинскими предприятиями проект прекратил работу.

S7 Group приобрела «Морской старт» у РКК «Энергия», вложив в проект более $150 млн. Новые владельцы заявили о планах разработки новой ракеты-носителя взамен «Зенита».