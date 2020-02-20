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Плавучий космодром «Морской старт» начали перевозить из США в Россию

Как сообщала группа компаний S7, владеющая проектом, «Морской старт» планируется перевезти из США на Дальний Восток
Фото: John Murphy / Wikimedia Commons

В американский порт Лонг-Бич пришло грузовое судно Xin Guang Hua, на него загрузили стартовую платформу проекта «Морской старт» Odyssey, следует из данных портала Vesselfinder, позволяющего отслеживать движение судов. Как сообщает «РИА Новости», речь идет о начале перевозки плавучего космодрома из США в Россию.

Согласно данным портала, судно приняло на борт платформу Odyssey и движется в сопровождении четырех буксиров. Плавучий ракетно-космический комплекс «Морской старт» был создан в начале 1990-х годов и состоит из платформы Odyssey и сборочно-командного судна Sea Launch Commander. Последнее, согласно данным Vesselfinder, остается у причала.

Подготовку к началу транспортировки плавучего космодрома начали в октябре 2019 года, демонтировав с него американское и украинское оборудование. В декабре 2019 года в пресс-службе S7, которой принадлежит платформа, сообщили, что в следующем году ее перебазируют в порт в поселке Славянск близ Владивостока.

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S7 Group стала владельцем морской платформы для запуска космических аппаратов Sea Launch («Морской старт») в 2016 году. Этот проект возник в 1990-х годах. На тот момент в нем приняли участие российская РКК «Энергия», украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш», американская корпорация Boeing и норвежское судостроительное предприятие Kvaerner. Идея проекта заключается в запусках ракет-носителей из экваториальных районов Тихого океана. Расположение точки запуска в низких широтах позволяет сократить затраты на топливо и увеличить доставляемую полезную нагрузку. К 2014 году было совершено более 30 запусков, однако после начала политического кризиса на Украине и прекращения сотрудничества российских и украинских компаний в космической сфере, проект заморозили. Причиной стало то, что для запусков использовалась ракета «Зенит» российско-украинской разработки и производства.

После того как в 2016 году S7 Space приобрела платформу, компания сообщила, что планирует использовать полностью российскую ракету-носитель для запусков. В феврале 2019 года компания анонсировала планы произвести до 70 коммерческих пусков в ближайшие 15 лет.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: «Морской старт», США, космос
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