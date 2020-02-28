Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 12:54
Суд принял иск вдовы Кобзона о банкротстве бизнесмена из-за $25 млн Общество, 16:15 Как «культура страха» погубила энергохолдинг из ЮАР — Bloomberg Pro, 16:00 Кремль назвал не выполненную Турцией в Сирии задачу Политика, 15:56 В Кремле сообщили о переговорах по Идлибу в Анкаре Политика, 15:54 Путин и Совбез выразили обеспокоенность эскалацией обстановки в Идлибе Политика, 15:53 В ГД внесли проект о наказании за нарушения на голосовании по Конституции Общество, 15:51 Автор проекта «Дау» — РБК: «Для меня важно, чтобы этот проект жил» Стиль, 15:43 ФНС опровергла сообщения о масштабном сбое в работе своей базы Общество, 15:42 Как частные инвесторы отреагировали на обвал рынка Quote, 15:39 Синоптики оценили превышение температурной нормы в Москве этой зимой Общество, 15:36 Шнуров допустил возвращение к концертной деятельности Общество, 15:36 Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы Спорт, 15:33 Шюррле не сыграет за «Спартак» в дерби против «Динамо» и ЦСКА Спорт, 15:16 Суд в Ульяновске арестовал ранившего учительницу подростка Общество, 15:15
Политика ,  
0 

В Кремле сообщили о переговорах по Идлибу в Анкаре

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российская межведомственная оперативная группа ведет в Турции переговоры о ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, члены Совбеза России на оперативном совещании проинформировали об этом главу государства.

«В Анкаре находится российская межведомственная оперативная группа», — сказал пресс-секретарь президента. По его словам, эта группа ведет переговоры «по деэскалации ситуации в Идлибе».

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter