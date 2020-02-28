Политика , 28 фев, 15:54
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В Кремле сообщили о переговорах по Идлибу в Анкаре
Российская межведомственная оперативная группа ведет в Турции переговоры о ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам Пескова, члены Совбеза России на оперативном совещании проинформировали об этом главу государства.
«В Анкаре находится российская межведомственная оперативная группа», — сказал пресс-секретарь президента. По его словам, эта группа ведет переговоры «по деэскалации ситуации в Идлибе».
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