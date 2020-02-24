Число жертв коронавируса превысило 2500 человек

На территории континентального Китая за пределами провинции Хубэй умер один человек. Общее количество выздоровевших превысило цифру в 24000

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По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР за последние сутки число жертв коронавируса составило 150 человек. По данным SCMP, всего от новой болезни в мире умерли 2468 человек.

По данным врачей КНР, 149 смертельных случаев было зарегистрировано в провинции Хубэй, один на острове Хайнане. Всего в стране за время эпидемии насчитали 49824 заболевших.

Всего на территории материкового Китая были зафиксированы 409 новых случаев заболевания, что меньше, чем в предыдущий день. 398 человек из этого числа заболели в провинции Хубэй, где и была изначально обнаружена вспышка коронавируса.

Также китайские медицинские власти сообщили, что за последние сутки 1846 человек были признаны здоровыми и выписаны. Общее количество выздоровевших превысило 24000.

По подсчетам SCMP, всего в мире заболели более 79 тыс. человек. Помимо КНР наибольшее число инфицированных в Японии, Южной Корее и Италии.

Наибольшее число жертв болезни зафиксировано в Иране (8). Семь человек умерли в Южной Корее, четыре в Японии, три в Италии.