СМИ узнали о переносе саммита АСЕАН и США из-за коронавируса

Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был состояться в середине марта, перенесли на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

Изначально встреча должна была пройти 14 марта в американском штате Невада в Лас-Вегасе, уточняет агентство. В сообщении отмечается, что официально американский Госдепартамент информацию о переносе саммита пока не подтвердил.

Еще 25 февраля госсекретарь США Майк Помпео сообщал о подготовке саммита в Лас-Вегасе. Госсекретарь отмечал, что коронавирус не повлияет на план проведения встречи.

Прошлый саммит АСЕАН с участием США прошел в Бангкоке в ноябре прошлого тогда. Американскую делегацию на встрече возглавлял помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. В кулуарах саммита, как писала сингапурская газета The Straits Times, О'Брайен зачитал письмо Трампа, в котором тот пригласил участников АСЕАН принять участие в на отдельном «особом саммите» в США в следующем году. Перед этим Трамп дважды пропустил саммит.