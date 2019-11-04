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Лидеры семи стран АСЕАН проигнорировали саммит из-за отсутствия Трампа
После того как президент США не приехал в Бангкок, отправив помощника по нацбезопасности, лидеры семи стран-участниц организации отказались появиться на мероприятии. В итоге эти государства представляли министры иностранных дел
Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Лидеры семи из десяти стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), отказались посетить саммит с участием США в Бангкоке после того, как американский президент Дональд Трамп не приехал на мероприятие и не отправил вместо себя другого представителя высшего руководства. 

Согласно регламенту, на саммите должны присутствовать главы государств или премьер-министры. Как пишет Bangkok Post, в итоге там появились лишь премьер-министры Таиланда, Вьетнама и Лаоса. Остальные страны-участницы организации — Сингапур, Малайзия, Индонезия, Бруней, Камбоджа, Мьянма и Филиппины — представляли министры иностранных дел. 

В качестве главы делегации США на саммите появился помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Согласно регламенту Вашингтон должен был направить вице-президента или госсекретаря. В кулуарах саммита, как уточняет сингапурская газета The Straits Times, О'Брайен зачитал письмо от Трампа, в котором тот приглашал участников АСЕАН приехать в следующем году в США на отдельный «особый саммит».

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Газета отмечает, что американскую делегацию «низкого уровня» участники саммита расценили как оскорбление, учитывая присутствие высших представителей из других стран (премьер-министров России, Японии, Индии и Китая). 

Это второй раз, когда Трамп пропускает саммит АСЕАН. В прошлом году вместо себя он отправил на встречу вице-президента США Майка Пенса.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: АСЕАН, Дональд Трамп, США, саммит
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