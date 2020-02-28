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В ГД внесли проект о наказании за нарушения на голосовании по Конституции

Павел Крашенников  (Фото: duma.gov.ru)

Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, был внесен в Госдуму. Об этом РБК сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству.

Один из авторов поправок Павел Крашенинников сообщил, что данный законопроект направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан в ходе общероссийского голосования. Он добавил, что не предлагается устанавливать новые виды уголовных наказаний, а лишь распространить действующую ответственность на нарушения при голосовании по Конституции.

В частности, проектом закона предусматривается внесение изменений в статьи УК, касающиеся воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, фальсификации избирательных документов, а также незаконной выдачи и получения избирательного бюллетеня. В зависимости от степени тяжести преступления предусматривается наказание в виде штрафов и лишения свободы сроком до четырех лет.

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Поправки в Конституцию анонсировал президент России Владимир Путин 15 января во время послания Федеральному собранию. Проект закона об изменении Конституции президент внес в Госдуму 20 января. Спустя три дня нижняя палата парламента единогласно одобрила документ в первом чтении. Срок принятия поправок к законопроекту был продлен до 2 марта. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, второе чтение документа может состояться 10 марта.

27 февраля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил внесение поправок в законопроект об изменении Конституции, согласно которому голосование пройдет в среду, 22 апреля, с 8:00 до 20:00. Этот день сделают оплачиваемым выходным.

Теги: голосование, поправки в Конституцию, Госдума России, Уголовный кодекс
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