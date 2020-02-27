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Поправки в Конституцию ,  
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Памфилова предложила наказывать нарушителей на голосовании по Конституции

Элла Памфилова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В Кодексе об административных правонарушениях или в Уголовном кодексе должна быть закреплена ответственность за нарушения, допущенные в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. С таким предложением выступила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комитета по госстроительству в Госдуме, передает корреспондент РБК.

На заседании Памфилова обратилась к главе комитета Павлу Крашенинникову и попросила его найти возможность внести в КоАП или в УК поправки, которые бы предполагали неотвратимость наказания для потенциальных нарушителей по аналогии с тем, как это предусмотрено на выборах. «Для нас это принципиальный вопрос», — отметила глава ЦИК.

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Крашенинников поддержал идею Памфиловой и добавил, что комитет проведет соответствующую работу.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля. Этот день планируется сделать оплачиваемым выходным. Весь блок поправок будет принят одним пакетом. На голосование поставят вопрос с приблизительной формулировкой «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?» и двумя вариантами ответа.

Теги: Элла Памфилова, конституция, наказание
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