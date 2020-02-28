В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

Фото: Ростислав Нетисов / ТАСС

Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по поправкам в Конституцию, не повлияет на заработную плату работников, получающих оклад. Об этом сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, передает «РИА Новости».

«Это, конечно, оплачиваемый день, юридически — оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет», — сказал Шмаков. Однако он отметил, что работники, которые получают сдельную заработную плату, не получат оплату за этот день.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки в законопроект об изменении Конституции, касающиеся даты проведения общенародного голосования. Согласно поправкам, оно пройдет в среду 22 апреля, с 8:00 до 20:00. Кроме того, этот день сделают выходным.

Согласно опросу ФОМ, идею провести голосование в будний день, объявленный выходным, поддержали около 68% россиян. Об отрицательном отношении заявили 13% опрошенных.