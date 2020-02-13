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Поправки в Конституцию ,  
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Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию

На организацию и проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть потрачена сумма, сопоставимая со стоимостью президентских выборов. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передают «Ведомости».

Согласно отчету ЦИК, стоимость проведения президентских выборов в марте 2018 года составила более 14 млрд руб.

Памфилова отметила, что, хотя при голосовании по поправкам в Конституцию не будет таких этапов, как сбор подписей или регистрация кандидатов, необходимо будет «донести до избирателя объемное содержание поправок всеми доступными способами». По словам председателя ЦИК, это можно будет сделать при помощи мобильного приложения и «других возможных способов информирования».

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Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 22 апреля, сообщали источники РБК. По информации двух близких к Кремлю собеседников, этот день объявят выходным. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков  заявил, что 22 апреля рассматривают в качестве даты для голосования, но отметил, что никаких решений пока нет. 13 февраля президент Владимир Путин поддержал идею сделать день голосования выходным.

Ранее источники РБК сообщили, что перед голосованием по поправкам власти планируют развернуть масштабную информационную кампанию на телевидении и в интернете. Близкий к администрации президента источник отметил, что в Кремле рассчитывают на высокую явку — выше 50%.

Теги: голосование, поправки, ЦИК
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