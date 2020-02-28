Власти Москвы предложили голосовать по Конституции на сайте мэра

«В общероссийском масштабе мы абсолютно не готовы во всех регионах проводить это дистанционное голосование, — сказала она. — Только в марте мы будем запускать пилотные проекты, это долгий серьезный процесс, и там много проблем». По словам Памфиловой, столица сможет участвовать в дистанционном электронном голосовании, если докажет техническую возможность сделать это. «В любом случае основная доля ответственности ложится на регион, который берет это на себя, — сказала глава ЦИК. — А мы по итогам того, что они предоставляют, будем смотреть, это возможно или невозможно». В других регионах такой эксперимент «точно невозможен, потому что нигде не было пилотных проектов», заключила Памфилова.

По мнению политолога Александра Пожалова, реализовать такой проект в других регионах с нуля всего за два-три месяца без сбоев невозможно. «Даже в Москве с ее развитой ИT-инфраструктурой в 2019 году система хотя и тестировалась все лето с помощью пробных голосований, в единый день голосования все равно имели место серьезные технические проблемы, и голосование было недоступно несколько часов», — напомнил он.

Рабочая группа была образована после выступления президента перед Федеральным собранием 15 января. В нем Владимир Путин анонсировал изменения в Конституцию, касающиеся судебной и законодательной власти, в частности. Затем президент внес соответствующий законопроект в Госдуму. 25 февраля рабочая группа подготовила к нему поправки, касающиеся механизма голосования и содержащие следующие предложения. Для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы портал госуслуг, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), дистанционное электронное голосование.

Принять участие в голосовании смогут россияне, достигшие на дату его проведения 18 лет. Проголосовать не смогут граждане, признанные недееспособными или осужденные.

Участие в голосовании будет свободным и добровольным, поскольку никто не вправе оказывать воздействие на гражданина России, принуждая его к участию или неучастию в общероссийском голосовании. Подготовка к голосованию также должна осуществляться открыто и гласно.

Подготовкой и проведением общероссийского голосования будет заниматься исключительно ЦИК. Комиссия должна будет в течение трех дней после публикации указа президента о дате голосования утвердить порядок голосования, найти средства на его проведение, утвердить форму и текст бюллетеня, а также подвести итоги голосования не позднее чем за пять дней после его проведения, опубликовать результаты — через три дня.

Расходы, связанные с проведением общероссийского голосования, осуществляются избирательными комиссиями за счет средств, выделенных из федерального бюджета. ЦИК выступает в качестве главного распорядителя этих средств.

Систему электронного голосования в столице как эксперимент использовали летом прошлого года — на выборах в Мосгордуму. В мэрии назвали результаты эксперимента успешными.

Эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг считает, что у электронного голосования есть ряд проблем. Главная из них — сложность контроля со стороны наблюдателей и невозможность проверить свой голос для избирателя: проголосовавший не может убедиться, что его голос в электронной системе был учтен верно. Также эксперт напомнил, что в результате сбоя система интернет-голосования временно прекратила работу из-за технических проблем, а затем электронное голосование пришлось приостановить из-за замены шифровального оборудования. «Никакого внятного ответа на вопрос, что случилось в ходе голосования, нет, — уточнил Вайсенберг. — Люди не могли проголосовать из-за сбоя, на обычных выборах это привело бы к отмене результатов голосования — человек пришел, а участок закрыт».

Зачем властям электронное голосование

Идея провести онлайн-голосование связана с задачей поднять явку, считает декан факультета политических наук Европейского университета Григорий Голосов. «С правовой точки зрения это голосование необязательное, поправки в Конституцию не принимаются путем референдума или голосования, но президент сообщил, что будет рассматривать этот процесс как политическое обязательство», — напоминает эксперт. В такой ситуации явка приобретает ключевое значение, в этом смысл всего мероприятия, отмечает он. «Поэтому власти пытаются привлечь людей всеми возможными способами — путем онлайн-голосования, голосования на дому, голосования на рабочем месте», — утверждает Голосов.

Планируется, что во втором чтении законопроект об изменении Конституции будет рассмотрен 10 марта. Если в этот же день пройдет и третье чтение, то уже на следующий день законопроект сможет рассмотреть Совет Федерации. Затем документ должны одобрить голосованием как минимум две трети региональных собраний субъектов Федерации, после чего он идет на подпись президенту. После чего 22 апреля пройдет общероссийское голосование, и в случае поддержки изменений они вступят в силу.

Главной проблемой для организаторов голосования, особенно в мегаполисах, является явка, считает политолог Александр Пожалов. Опасений, что пришедшие на участки проголосуют «против», у власти нет, уверен он, тем более что ко второму чтению поправки дополнены рядом социальных и ценностно-идеологических норм, таких как поддержка детства и традиционной семьи и незыблемость территориальных границ, которые благожелательно воспринимаются обществом.

«Люди массово проголосуют скорее за новый социальный контракт с властью, выраженный в этих социально-ценностных нормах, тогда как у власти возникнет соблазн считать это голосование свидетельством массовой поддержки новой архитектуры политической системы, хотя она как раз меньше интересует общество и меньше осмысливается им, чем социальные поправки», — рассуждает Пожалов. Он считает, что объявление дня голосования выходным, упрощение доступа к досрочному и надомному голосованию и организация ярмарок и праздников на избирательных участках в Москве может не сработать на повышение явки на голосование с заведомо очевидным исходом, а вот онлайн-голосование в Москве как раз позволит упростить волеизъявление и повысить явку.

Кроме того, по мнению эксперта, столичные власти попытаются на голосовании по Конституции восстановить легитимность самого механизма онлайн-голосования, которая вызвала серьезные вопросы в ходе выборов в Мосгордуму. В случае успеха онлайн-голосования в Москве с новой силой начнется дискуссия о необходимости разрешить онлайн-голосование и на выборах в Госдуму, прогнозирует он.