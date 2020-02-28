НАТО по запросу Турции проведет заседание совета по ситуации в Сирии

Фото: Zheng Huansong / Global Look Press

НАТО по просьбе Турции проведет в пятницу, 28 февраля, заседание Североатлантического совета для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом сообщается на сайте альянса.

В сообщении уточняется, что в соответствии с Североатлантическим договором любая страна-участник альянса может запрашивать консультации, когда считает, что под угрозой находится ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.

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