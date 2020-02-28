Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило 2 тыс. человек

В Южной Корее зафиксировали 256 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве страны.

Таким образом, число заразившихся достигло 2022 человек. От нового типа коронавируса в Южной Корее погибли 13 человек.

Агентство отмечает, что более половины новых случаев заболевания связаны с людьми из религиозной секты, расположенной в городе Тэгу.

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